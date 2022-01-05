2022/01/05 | 16:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.

ظهرت المقالة العراق يسجل إرتفاعا في إصابات كورونا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل إرتفاعا في إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل إرتفاعا في إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).