واشنطن: صاروخ كوريا الشمالية يمثل تهديدا للمجتمع الدولي

2022/01/05 | 16:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن إطلاق كوريا شمالية لصاروخ بالستي تمثّل تهديدا لجيرانها والمجتمع الدولي على حد سواء.

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