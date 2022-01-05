2022/01/05 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tzj0etGbBsw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرار يكشف تفاصيل لقاء محمد الحلبوسي بمقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرار يكشف تفاصيل لقاء محمد الحلبوسي بمقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).