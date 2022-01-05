2022/01/05 | 16:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: s1R_q6hiROM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يصل الى محافظة بابل ويحضر مجلس عزاء شهداء مجزرة جبلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يصل الى محافظة بابل ويحضر مجلس عزاء شهداء مجزرة جبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).