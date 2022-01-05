2022/01/05 | 16:56 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيروان: اكتمال إجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيروان: اكتمال إجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيروان: اكتمال إجراءات عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).