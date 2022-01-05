الحكومة العراقية تصدر 5 قرارات جديدة في بداية العام الجديد

2022/01/05 | 17:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الأربعاء، الجلسة

الاعتيادية الأولى لهذا العام لمجلس

الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأحداث

في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة

على جدول الأعمال.

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