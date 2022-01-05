2022/01/05 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعملية نوعية أمنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 10 متهمين بحوزتهم كريستال في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 10 متهمين بحوزتهم كريستال في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).