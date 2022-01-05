2022/01/05 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعلان نتائج القبول المباشر بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:02

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج القبول المباشر بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج القبول المباشر بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).