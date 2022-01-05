2022/01/05 | 17:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين العام الماضي، سيحصل كبار قادة شركة غوغل على زيادة في الرواتب لعام 2022 إلى جانب مكافآت ضخمة في صورة أسهم.

وقالت شركة Alphabet، الشركة الأم لشركة غوغل، في ملف قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، إن مجلس إدارتها وافق على حزم مكافآت جديدة للمدير المالي روث بورات، والرئيس القانوني كينت ووكر، ورئيس البحث برابهاكار راغافان، وفيليب شندلر، كبير مسؤولي الأعمال في الشركة.

كما سيتم زيادة الرواتب الأساسية للمديرين التنفيذيين من 650 ألف دولار إلى مليون دولار، وفقاً للملف التنظيمي المرسل أمس الثلاثاء، والمؤرخ في 28 ديسمبر.

يأتي ذلك، فيما حصل كل منهم على مكافآت في صورة أسهم تتراوح قيمتها بين 23 مليون دولار و35 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وارتفع سهم Alphabet بنسبة 65% في عام 2021، متجاوزاً بكثير السوق الأوسع وجميع شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة.

وانتعشت أعمال البحث في غوغل بسرعة، وبدأت في النمو إلى مستويات ما قبل الوباء في بداية العام، مستفيدة من عودة ظهور الإعلانات والسفر.

وشهد يوتيوب أيضاً ارتفاعاً في الزيارات، واكتسب قسم الحوسبة السحابية في غوغل نشاطاً تجارياً مع تحول الشركات للعمل عن بُعد.

وحصل كل من راغافان، وشندلر، على أكبر مكافأة أسهم لعام 2022، ومنحت الشركة كلاً منهما 12 مليون دولار من الأسهم القائمة على الأداء والتي ستستحق في الفترة من 2022 إلى 2024، اعتماداً على كيفية أداء سعر السهم، وتلقى كل منهما 23 مليون دولار إضافية من الأسهم المشروطة التي سيتم استحقاقها كل ثلاثة أشهر على 12 قسطاً، مع مراعاة استمرارهم في وظائفهم.

وتلقى كل من بورات ووكر 5 ملايين دولار في صورة أسهم قائمة على الأداء و18 مليون دولار في صورة أسهم مشروطة.

وسيكون كل من المديرين التنفيذيين مؤهلين للمشاركة في برنامج مكافأة سنوية بحد أقصى مليوني دولار “بناءً على المساهمات في أداء غوغل مقابل الأهداف الاجتماعية والبيئية لعام 2022″، وفقاً لما ورد في ملف يوم الثلاثاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لهذا السبب.. غوغل تمنح مديريها التنفيذيين عشرات الملايين من الدولارات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لهذا السبب.. غوغل تمنح مديريها التنفيذيين عشرات الملايين من الدولارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).