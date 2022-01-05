ترقية الناطق باسم القائد العام السابق عبد الكريم خلف إلى رتبة فريق ركن

2022/01/05 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، عن ترقية الناطق باسم رئيس الوزراء عبد الكريم خلف إلى رتبة فريق ركن.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) انه "جرى ترقية الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة السابق عبد الكريم خلف إلى رتبة فريق ركن".

هذا وشغل عبد الكريم خلف عندما كان برتبة لواء ركن منصب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

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