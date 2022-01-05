الكاظمي من جبله: مجرمون يتسترون بمؤسسات الدولة ارتكبوا جريمة بشعة لا يمكن السكوت عليها (صور)

2022/01/05 | 17:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، مستشار الأمن القومي

قاسم الاعرجي، بإعداد خطة لإصلاح عمل

المؤسسات الأمنية، فيما اكد إن ما حدث

هو مجزرة حقيقية، مجرمون يتسترون

بمؤسسات الدولة، وارتك

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