اندلاع احتجاجات عنيفة في كازاخستان بعد ارتفاع أسعار الوقود

2022/01/05 | 17:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في ألماتي، أكبر مدن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفي مقاطعة مانجيستو الغربية، حيث تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف.قالت الحكومة إنها أعادت بعض الحدود القصوى لأسعار غاز البترول المسال، بعد احتجاجات نادرة عقب ارتفاع حاد في أسعار الوقود في بداية العام.

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