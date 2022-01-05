“سوني” تؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية

2022/01/05 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة سوني اليابانية إنها ستؤسس شركة جديدة للسيارات الكهربائية في الربيع القادم، لتصبح أحدث عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق سريعة النمو.

وقال كينيشيرو يوشيدا رئيس مجلس الإدارة ورئيس سوني في مؤتمر صحفي قبيل مؤتمر (سي.إي.إس) للتجارة التكنولوجية في الولايات المتحدة إن إنشاء الشركة الجديدة، سوني موبيليتي، يأتي بينما تستكشف سوني “الإطلاق التجاري” للسيارات الكهربائية.

ورغم أن منافسين آسيويين مثل سامسونج الكورية الجنوبية أضعفوا وضع سوني الذي كان مهيمنا في السابق على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لا تزال الشركة اليابانية تملك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الحساسة الضرورية للقيادة الذاتية.

وقفزت أسهم سوني في طوكيو 4.2% بعد الإعلان عن خطط السيارات الكهربائية.

وكشف يوشيدا النقاب عن نموذج أولي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، فيجن-إس 02، والتي تستخدم نفس منصة السيارات الكهربائية مثل سابقتها فيجن-إس 01 الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا في ديسمبر كانون الأول 2020.

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