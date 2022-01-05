العاطلون والنقابات العمالية :ليون تروتسكي1921 - عبدالرؤوف بطيخ

2022/01/05 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ السنوات الخمس الأولى للأممية الشيوعية :المجلد (1)في كل بلد ، تجعل البرجوازية الآن العاطلين عن العمل ضد العمال المنظمين في نقابات عمالية بهدف تقويض انضباط تلك المنظمات ، وخفض الأجور وإحباط البروليتاريا.



تتمثل مهمتنا مهمة الأممية الشيوعية والاتحاد الدولي الثوري للنقابات العمالية ، في تعبئة البطالة والعاطلين عن العمل من أجل النضال ضد المجتمع الرأسمالي.



إن الحاجز المباشر الأول أو الخندق الأكثر تق ......





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