الكاظمي يزور المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة

2022/01/05 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعزار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة واطلع على سير التحقيقات هناك".

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