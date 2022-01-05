2022/01/05 | 17:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، وتجاوز خام “برنت” مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي.وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل.في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1% إلى 77.74 دولار […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى في أكثر من شهر..



ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل أولاً على الايام نيوز.

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