"الشيطان الأكبر".. تعبئة وصمت وتسطيح

2022/01/05 | 17:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة التي يقدّمها حسن نصر الله للواقع في لبنان وجواره وما يتعداه واضحة وسهلة.الولايات المتحدة هي أصل الشر هنا وهنالك وفي كل مكان

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