الوزراء العراقي يوافق على استراتيجية الإصلاح الإداري بالدوائر الحكومية

2022/01/05 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتقديم الخدمات للمواطنين لآخر يوم من عمر الحكومة.وأشار الوزير بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" أن مجلس الوزراء وافق على استراتيجية الاصلاح …

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