2022/01/05 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا جديدا سيعقد بين الحزبين خلال اليومين المقبلين.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اجتماع اليوم حسم مصير انتخابات برلمان إقليم كردستان وتوحيد البيت الكردي، وبانتظار اجتماع جديد لحسم منصب رئاسة الجمهورية".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي تزمت الأطراف بمرشح معين للمنصب وعلى الاتحاد الوطني أن يكون أكثر مرونة لتعجيل تسمية المرشح وتقديمه للكتل السياسية الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزبان الكرديان يستعدان لجولة حوارات جديدة لحسم منصب رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزبان الكرديان يستعدان لجولة حوارات جديدة لحسم منصب رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).