عمره 101 من السنوات.. هل يستحق جيش العراق ما فعله الكرد لإلغاء عطلته؟ ذكريات سيئة

2022/01/05 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

بالرغم من تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة عيد الجيش العراقي، لكن إقليم كردستان قرر بأن يكون دواما رسميا وعدم الاحتفال بالمناسبة.وقرر برلمان إقليم كردستان في وقت سابق إلغاء عطلة عيد الجيش العراقي في إقليم كردستان وإزالتها من جدول العطل الرسمية.وقال السياسي الكردي طارق جوهر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الكرد لديهم ذكريات سيئة مع الجيش العراقي أبان قصف مناطق وقرى الإقليم في زمن نظام صدام حسين".وأضاف أنه "بعد 2003، لم يتغيير الحال، حيث لم تتجاوز نسبة تمثيل الكرد في الجيش العراقي 1%، مايعكس حالة الإقصاء والتهميش داخل المؤسسة العسكرية لمكون عريق".

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