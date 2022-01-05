الجوية يخسر من نفط الوسط بهدفين لهدف

2022/01/05 | 17:58 - المصدر: بغداد اليوم

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استمر نادي القوة الجوية بتعثراته و يخسر خلال أسبوع خسارتين متتاليتين.و خسر نادي القوة الجوية من نفط الوسط بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من المرحلة الأولى بدوري الكرة الممتاز اليوم الأربعاء و التي أقيمت على استاد النجف الدولي.تقدم نفط الوسط عن طريق حسن داخل بالدقيقة 14 و عادل حمادي احمد النتيجة عند الدقيقة 32 و قبل نهاية الشوط الاول اضاف نفس الاعب حسن داخل الهدف الثاني لنفط الوسط بالدقيقة 42 و بهذه النتيجة انتهى الشوط الاولو بقى الحال كما هو عليه الشوط الثاني و أضاع الجوية جملة من الفرص ليخرج خاسراو بهذه الخسارة رجع الجوية للمركز الرابع و تجمد رصيده 32 تاركا.المركز الثالث لنفط الوسط عندما وصل النقطة 33و في دهوك فاز أربيل بمباراته الثالثة تواليا تحت قيادة السوري نزار محروس عندما فاز اليوم على نفط ميسان بهدفين دون مقابل و سجل لاربيل منصور سفين بالدقيقة 67 و شيركو كريم بالدقيقة 92و في ملعب الصناعة تقاسم ناديا الصناعة و النفط نقاط المباراة عندما تعادلا ايجابيا بهدف لكل فريق.

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