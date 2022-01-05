2022/01/05 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة الأربعاء:

– إخضاع 13 مليون شخص لفحوص كوفيد في الصين –

أمرت السلطات الصينية حوالى 13 مليون شخص يقطنون مدينة تشنغتشو بالخضوع لفحص كوفيد بعدما رُصدت بضع إصابات في عاصمة مقاطعة خنان التي فرض عليها إغلاق جزئي.

– هونغ كونغ تحظر رحلات الطيران –

حظرت هونغ كونغ رحلات الطيران من ثماني دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والهند وأستراليا اعتبارا من السبت وأغلقت الحانات والصالات الرياضية والمطاعم بعدما اكتُشفت إصابات بأوميكرون في المدينة.

– ماكرون يثير غضب غير الملقّحين –

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غضبا واسعا بعدما قال إن استراتيجيته في التطعيم تقوم على “إزعاج” غير الملقّحين عبر التضييق عليهم و”تنغيص حياتهم” إلى أن يتلقوا اللقاح.

– غضب إثر الإعفاء الممنوح لديوكوفيتش –

أثار الإعفاء الطبي الممنوح لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والذي يسمح له بالدفاع عن لقبه في بطولة أستراليا المفتوحة من دون أن يكون ملقّحا ردود فعل غاضبة.

– رحلة سياحية بحرية قصيرة –

صدر أمر بعودة سفينة سياحية في هونغ كونغ على متنها 3700 شخص إلى الميناء بعدما تأكد بأن تسعة من ركابها كانوا مخالطين لمصابين بالفيروس في ظل تفشي أوميكرون.

– إصابة الرئيس البولندي –

تأكدت إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا، الذي تلقى جرعات اللقاح الثلاث، بكوفيد.



وحجر نفسه فيما لم تظهر عليه أي “أعراض شديدة”.

– طيارون يرتكبون أخطاء –

يرتكب بعض طياري شركة “كانتاس” أخطاء لدى عودتهم من إجازات طويلة نتيجة الوباء، وفق مذكرة داخلية أوردتها وسائل إعلام أسترالية.

– تمديد حظر التجول الليلي في كاتالونيا –

قرر القضاء الإسباني الأربعاء تمديد حظر التجول الليلي المفروض في معظم مناطق إقليم كاتالونيا 14 يوما، على خلفية تفشي أوميكرون.

– طوارئ صحية في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية –

أعلنت الحكومة الفرنسية حال الطوارئ الصحية في عدد من أقاليم ما وراء البحار التابعة لها، مثل غوادلوب وغويانا، نظرا إلى “الارتفاع الكبير” في عدد الإصابات بكوفيد جراء تفشي المتحورة أوميكرون.

– إعادة فرض الكمامات في الأماكن المفتوحة في رومانيا –

ألزمت الحكومة في رومانيا السكان وضع الكمامات مجددا في الأماكن المفتوحة نظرا لارتفاع عدد الإصابات بالفيروس بأكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع العام.

– قبرص تشدد القيود على التجمّعات –

أعلنت السلطات القبرصية الأربعاء تشديد القيود على التجمّعات للتعامل مع أعلى معدّل إصابات بكوفيد نسبة لعدد السكان على مستوى العالم.

– انخفاض في عدد المسافرين على “راين اير” –

أعلنت شركة “راين اير” للطيران أن عدد الركاب انخفض بنسبة سبعة في المئة الشهر الماضي، في ظل القيود التي تسبب بها تفشي المتحورة أوميكرون خلال موسم الأعياد.وذكرت الشركة أنها نقلت 9,5 ملايين راكب في كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بـ10,2 ملايين في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أدنى عدد منذ تموز/يوليو.

– تأثر كأس أمم إفريقيا –

تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الامم الافريقية لكرة القدم الذي تنطلق مبارياته في الكاميرون الأحد بعد اكتشاف ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه.بدورها، أكدت غامبيا بأنها تواجه “كارثة” نظرا لعدم السماح لها باستبدال اللاعبين المصابين بالوباء.

– تأجيل بطولة للكريكيت –

تم تأجيل بطولة كأس رانجي المحلية للكريكيت في الهند اثر ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

– إصابة جديدة في نادي ليفربول –

ثبتت إصابة مساعد مدرب نادي ليفربول بيب لياندرز بكوفيد، علما أن مدرّبه يورغن كلوب وثلاثة لاعبين يخضعون لحجر صحي.

– أكثر من 5,4 ملايين وفاة –

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,456,207 أشخاص في العالم منذ ظهر في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأربعاء.

وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 830,284 حالة تليها البرازيل (619,384) والهند (482,551) وروسيا (313,015).



وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذا في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.

المصدر: AFP

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