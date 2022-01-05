رسمياً.. تأجيل قمة أرسنال وليفربول بكأس الرابطة بسبب كورونا

2022/01/05 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الاربعاء، تأجيل مباراة ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة بين آرسنال وليفربول، والتي كانت مقررة مساء الخميس، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في ليفربول.

وأوضحت الرابطة، أن مباراة الذهاب تم ترحيلها إلى 13 الشهر الحالي في “آنفيلد”، على أن تقام مباراة الإياب في ستاد “الإمارات” يوم 20 من الشهر ذاتها.

وكان ليفربول قد طالب بتأجيل المباراة مساء الثلاثاء، بسبب وجود حالات إيجابية كبيرة في النادي، أدت إلى إلغاء التدريبات، علما بأن المدرب الألماني يورجن كلوب، يعزل نفسه حاليا لإصابته بالفيروس.

وانضم مساعد المدرب بيب ليندرز إلى قائمة المصابين، وهو الذي قاد الفريق من المنطقة الفنية، خلال المباراة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشيلسي (2-2).

وذكرت صحيفة “ذا صن” أن هناك ما يقارب 30 حالة إصابة بفيروس كورونا في أروقة نادي ليفربول.

وأكد ليفربول في وقت سابق الأربعاء، أن ملعب تدريب النادي في كيركبي، سيغلق أبوابه في الساعات الـ48 المقبلة، للحد من تفشي الفيروس.

وأكد متحدث باسم رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم: “تم تأجيل مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس الرابطة بين آرسنال وليفربول المقرر إقامتها يوم الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2022، بعد طلب رسمي من ليفربول بسبب تفشي كوفيد-19 بشكل حاد بين إدارة النادي وأجهزته الفنية”.

وأضاف: “كان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في حوار منتظم مع النادي على مدار الـ48 ساعة الماضية، في محاولة لفهم ما إذا كان يمكن المضي قدمًا في المواجهة، لكن التطورات المهمة خلال هذه الفترة أدت إلى إبلاغ النادي عن عدد متزايد باستمرار من الحالات الإيجابية”.

وتابع: “بعد المراجعة الكاملة للظروف، تم قبول طلب ليفربول، بعدما كان التأجيل هو الخيار الوحيد، حيث يتطلع النادي للتخفيف من مخاطر الإصابة الإضافية بين فريقه وطاقمه جنبًا إلى جنب مع ضمان الصحة العامة”.

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