عمره 101 من السنوات.. هل يستحق جيش العراق ما فعله الكرد لإلغاء عطلته؟

2022/01/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالرغم من تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة

عيد الجيش العراقي، لكن إقليم كردستان

العراق، قرر بأن يكون دواما رسميا وعدم

الاحتفال بالمناسبة.

وقرر برلمان إقليم كردستان في وقت سابق

إلغاء عطلة عيد الجيش العراقي

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