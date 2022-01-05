نفط الوسط يعمق جراحات الجوية

2022/01/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيّف ملعب النجف الدولي، مساء

الاربعاء، مباراة واحدة ضمن منافسات

الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم جمعت فريقي نادي نفط الوسط وضيفه

نادي القوة الجوية، وانتهت لصالح نفط

الوسط 2-1.

وسجل نفط الو

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