بالصور.. الكاظمي يزور مسرح جريمة جبلة ويطلع على سير التحقيقات

2022/01/05 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى

الكاظمي، الاربعاء، ان الاخير زار

المنزل الذي شهد أحداث جريمة جبلة ويطلع

على سير التحقيقات هناك.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، وجه

رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،

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