القضاء المصري يثبت قرار شطب فنانين من نقابة الممثلين

2022/01/05 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر القضاء المصري، اليوم الأربعاء، قرارًا بشطب الفنانيْن عمرو واكد، وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين.وقضت الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، “برفض الطعن المقدم من الفنانيْن على قرار شطبهما من نقابه المهن التمثيلية”.

وكانت النقابة برئاسة الفنان أشرف زكي، قد أصدرت، العام 2019، قرارًا بشطب الفنانيْن خالد أبو النجا، وعمرو واكد، من النقابة بشكل نهائي.

وعُلل قرار النقابة آنذاك، “بسبب توقف الفنانيْن عن العمل بالتمثيل داخل مصر، وهذا ما يخالف نصًا للمادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية”.

وأشار القرار إلى أن الفنانيْن، واكد، وأبو النجا، شاركا أيضًا “في جلسة بالكونغرس الأمريكي للتعبير عن آرائهما السياسية تجاه الدولة المصرية”.

وكان الفنانان المصريان عمرو واكد، وخالد أبو النجا، قد طعنا رسميًا أمام الجهات القضائية بقرار نقيب المهن التمثيلية في مصر، بشطب عضويتهما من النقابة.

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