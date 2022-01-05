نفط الوسط يلحق الهزيمة الثانية على التوالي بالصقور

2022/01/05 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق نادي نفط الوسط، اليوم الأربعاء، فوزاً على نادي القوة الجوية، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة 17 في الدوري العراقي الممتاز.

وافتتح نفط الوسط أهداف اللقاء عند الدقيقة 17 عن طريق اللاعب حسن داخل، فيما أحرز حمادي أحمد في الدقيقة 32 هدف التعادل للصقور.

وفي الدقيقة 42 سجل حسن داخل هدف الفوز لنادي نفط الوسط، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

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