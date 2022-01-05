2022/01/05 | 18:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ljnI38HNt08

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - موظفو الدولة .. انتاجية العمل 6 ساعات في الشهر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - موظفو الدولة .. انتاجية العمل 6 ساعات في الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).