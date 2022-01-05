إيران: دوي الانفجارات في مدينة كرج مصدرها إطلاق صاروخي للحرس الثوري

2022/01/05 | 18:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمع دوي انفجارات في ضواحي مدينة كرج الإيرانية (غرب طهران)، التي تقع في نطاقها منشأة كرج النووية، الأربعاء، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأنها ناجمة عن تدريب للحرس الثوري.

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