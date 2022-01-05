مكافحة المخدرات تلقي القبض على 10 متهمين بحوزتهم “كريستال” في ميسان

2022/01/05 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على (10) متهمين بحوزتهم مادة الكريستال في محافظة ميسان.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز قسم مكافحة مخدرات ميسان من القاء القبض على (10) متهمين ضبطت بحوزتهم …

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