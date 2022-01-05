تعرف على القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم

2022/01/05 | 18:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الجلسة الاعتيادية الأولى لهذا العام، برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس المجلس، جرى فيها بحث مستجدات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وجدّد الكاظمي تأكيداته بانتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، واستلام القوات العراقية لجميع المعسكرات التي تتواجد فيها حالياً مجموعة من المستشارين …

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