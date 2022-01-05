التعليم تكشف اعداد الطلبة المقبولين بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي

2022/01/05 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، نتائج قبول الطلبة ضمن القبول المباشر في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2022/2021.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRTعربية نسخة منه، اليوم (5 كانون الثاني 2022) إن "قوائم الطلبة المنشورة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمنت قبول 1100 طالب في الأقسام والكليات ذات القبول المباشر".

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