أدى لتفحم 10 سيارات.. ضحايا في حادث مروري

2022/01/05 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقع حادث اصطدام بين عدة سيارات، الأربعاء، في مصر، إلى وفاة شخص واحد، في حصيلة أولية أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان.

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