تفاصيل جديدة بشأن ضمّ طائرات للاسطول الجوّي العراقي

2022/01/05 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت شركة الخطوط الجويّة العراقيّة، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة بشأن ضمّ طائرات جديدة للأسطول الجوي العراقي، فيما أشارت إلى أن ملاكاتها ستقوم بتحديث طائرة جديدة من طراز بوينغ 737 max إلى 747 max.وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، إنه “وفق العقد المبرم بين الخطوط الجوية العراقية وبين شركة (اير باص) للطيران ستصل طائرة […]

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