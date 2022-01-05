شركات بريطانية تطالب بإلغاء شرط اختبارات كوفيد 19 للسماح للناس بالسفر

2022/01/05 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

يضع الوزراء البريطانيون اللمسات الأخيرة على التغييرات على قواعد السفر واختبارات كوفيد، بعد أن دعت مؤسسات تعمل في مجال السفر إلى إزالة القيود المتبقية والحاجة الى إجراء اختبار للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس.وعلمت بي بي سي أن الحكومة يمكن أن تلغي شرط إجراء الأشخاص اختبارا قبل يومين من وصولهم إلى المملكة المتحدة.وتقول شركات الطيران البريطانية إن فرض اختبار كوفيد على الركاب ليس له تأثير حقيقي، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي إصابة واحد من كل 25 شخصا في المملكة المتحدة حاليا بالفيروس.وقالت صناعة السفر إن الاختبارات الإجبارية للوافدين والمغادرين في المملكة المتحدة أعاقت تعافي القطاع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الحكومة بوريس جونسون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وحث الوزراء على دعم قراره بعدم فرض أي قيود أخرى متعلقة بفيروس كورونا في إنجلترا.

وعلمت بي بي سي أن الحكومة تناقش إلغاء النصيحة بأن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم وفق الاختبار السريع يجب أن يسعوا للحصول على اختبار PCR للتأكد من النتيجة.وقال جونسون يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تتمكن البلاد من "تجاوز" الموجة الحالية، على الرغم من اعترافه بأن أجزاء من هيئة الخدمة الصحية الوطنية سوف تعاني من الضغوط مؤقتا.

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