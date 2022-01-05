الجمارك تعلن ارتفاع إيرادتها للعام 2021 بنسبة 15%

2022/01/05 | 18:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، ارتفاع إيراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% مقارنة بالعام 2020.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "ايراداتها المتحققة لعام 2021 بلغت (1001413859817) ترليون ومليار وأربعمائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة عشر دينار بينما كان إيراد 2020 (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليار ومائة وواحد وستون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف وخمسمائة واثنا عشر دينارًا".

وأوضحت الهيئة أنّ "توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي بعد تسنمه المنصب كانت لها الأثر الكبير في ارتفاع إيراداتها في أغلب مراكزها الجمركية حيث سجلت قفزة نوعية لعام 2021 بزيادة بلغت 15% عن عام 2020 رغم قصر المدة التي تسنم فيها المدير العام رئاسة الهيئة"، مبينة أنه "بعد تسنم مديرها العام تم إعادة النظر في جميع فروقات الرسم الجمركية على الشركات والتي تم استيفاء الجزء الكبير منها وكذلك التأكيد والمتابعة المستمرة على سلامة إجراء الكشف الدقيق على الإرساليات الواردة للبلد مما أدى إلى تحقيق إيرادات عالية".

وأكدت الهيئة أنها "ماضية بمضاعفة الجهود لرفع الإيرادات إلى أضعاف المبالغ المتحققة من خلال الخطة المعدة لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية".

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