2022/01/05 | 18:34 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "خلل فني" يقطع الكهرباء عن 200 ألف شخص في بعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/01/05 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خلل فني" يقطع الكهرباء عن 200 ألف شخص في بعقوبة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خلل فني" يقطع الكهرباء عن 200 ألف شخص في بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).