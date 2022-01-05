مصر: مصرع شخص وإصابة 8 في حادث تصادم مروع بين عدد من السيارات بالقاهرة

2022/01/05 | 18:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، في حادث تصادم مروع بين 10 سيارات على طريق حيوي شرق العاصمة المصرية، القاهرة.

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