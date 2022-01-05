المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن إسرائيلي

2022/01/05 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المؤبد لأميركي فلسطيني نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن

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