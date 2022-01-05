2022/01/05 | 18:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، ارتفاع ايراداتها المتحققة لعام 2021 بنسبة 15% عن عام 2020.وذكرت الهيئة في بيان، أن “ايرادات الهيئة للعام 2021 بلغت (1001413859817) دينارا، ترليون ومليار واربعمائة وثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دينارا”.وأشارت إلى أنه “كانت ايرادات 2020، (863161392512) ثمانمائة وثلاثة وستون مليارا ومائة […]

ظهرت المقالة الكمارك: إيرادتنا قفزت بنسبة 15% خلال العام الماضي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: إيرادتنا قفزت بنسبة 15% خلال العام الماضي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: إيرادتنا قفزت بنسبة 15% خلال العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).