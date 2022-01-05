2022/01/05 | 18:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجري مباحثات بين قيادات تحالف عزم، بعد "الخضة" التي تعرض لها، برغبة القيادي فيه مثنى السامرائي، بتزعم الكتلة، فيما من المقرر عقد اجتماع في وقت لاحق، للخروج بموقف موحد إزاء تحرك السامرائي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت القيادية في التحالف، نورا الجحيشي، في تصريح لـ"ناس"، (5 كانون الثاني 2022)، إنه "لا يوجد لغاية اللحظة أي شيء مؤكد بخصوص ما يدور في وسائل الإعلام بشأن عزل الشيخ خميس الخنجر، وهذه مجرد تسريبات إعلامية".

وأضافت، "لا توجد أية انشقاقات داخلية في التحالف كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتابعت، "سمعنا من وسائل الإعلام بأن هناك كتاباً صادراً عن مفوضية الانتخابات، بشأن عزل الشيخ الخنجر، وتنصيب السامرائي، لكن الخنجر لغاية اللحظة هو زعيم التحالف".

وتابعت، "سيكون هناك اجتماع خلال الساعات المقبلة لبحث ما تتداوله وسائل الإعلام بشان عزل الشيخ الخنجر، وسيصدر بيان رسمي بهذا الصدد".

وتداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بـ"عزل زعيم تحالف العزم خميس الخنجر، وتنصيب مثنى السامرائي زعيماً للتحالف بديلاً عنه".

وفي وقت سابق قال النائب عن التحالف مشعان الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، إن السامرائي معه ثلاثة نواب فقط، وهم يريدون عزل الخنجر عن الرئاسة.

وأكد الجبوري: في تدوينة عبر "تويتر": أن "الكتلة البرلمانية لعزم تتكون من ١٤ نائباً فازوا باسمه، و٣ انضموا له لاحقا، و١٢ نائبا منهم متمسكون بقيادة الخنجر للكتلة، ونائبان ليس واضح موقفهم، و٣ نواب فقط يقودهم مثنى السامرائي يريدون عزل الخنجر وبقية الذين وقعوا على قرار عزله مرشحون لم يفوزوا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف العزم يتعرض إلى ’خضة’.. السامرائي يتحرك لعزل الخنجر عن الرئاسة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف العزم يتعرض إلى ’خضة’.. السامرائي يتحرك لعزل الخنجر عن الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).