قائد القوات البرية يحدد موعد اقرار الخدمة الإلزامية

2022/01/05 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، اليوم الأربعاء، موعد اقرار الخدمة الإلزامية.

وقال المحمدي، في مقابلة مع الإعلام الرسمي، إن "الخدمة الإلزامية هي البعد الرئيس لبناء القوات المسلحة العراقية لأنه كلما كان الشباب منخرطين في القوات المسلحة أو كانوا متسرحين منها فهم عمق احتياطي قد نحتاج اليه في يوم ما".

وأضاف، أن "مجلس النواب للفصل التشريعي الجديد سيقر هذه الخدمة واتخذنا كل الإجراءات للمباشرة وكل القضايا المالية والخدمية رصدت لأجل اعطاء الشباب رواتب مجزية وسيفتح باب التطوع لسد النقص في الجيش".

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