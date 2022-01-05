قائد القوات البرية: مجلس النواب الجديد سيقر الخدمة الإلزامية

2022/01/05 | 19:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد القوات البرية الفريق الركن

قاسم المحمدي، اليوم الأربعاء، عن عقود

جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية

متطورة من فرنسا، وفيما حدد دور التحالف

الدولي في العراق، أصدر توضيحاً بشأن

ملفي الخدمة الإ

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