القوات البرية تكشف عقود جديدة للتسليح وتتحدث عن نظام البديل

2022/01/05 | 19:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قواتنا امتداد للقوات البرية للجيش السابق، لذلك نحتاج إلى الأسلحة.

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