رئيس اقليم كردستان العراق يستقبل رئيس الحشد الشعبي

2022/01/05 | 19:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل -الزمان في اطار السعي لتحقيق تحالفات واسعة يتحرك الاطار التنسيقي الشيعي في عدة اتجاهات ، حيث بحث رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في اربيل ، اليوم الاربعاء، آخر تطورات العملية السياسية في العراق والمساعي لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب المنتخب.وجاء في بيان لرئاسة الاقليم الكردي ، […]

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