الديمقراطي والاتحاد يعدان ورقة عمل مشتركة

2022/01/05 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، مع الاتحاد الوطني الكردستاني ورقة عمل مشتركة.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان، إن “الوفد المشترك للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني اجتمعا بعد ظهر اليوم، في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي”، لافتا الى أنه “بعد إجراء المباحثات وتبادل الآراء خلال الاجتماع، اتفق الجانبان على أن يبدأ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني معاً عملية التفاوض مع القوى والأطراف السياسية العراقية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، عبر وفد كردستاني مشترك”.وأضاف، أنه “بهذا الغرض تم إعداد ورقة عمل مشتركة”.

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