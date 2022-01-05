2022/01/05 | 19:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يدعو منافذ الصرف إلى عدم فرض مبالغ إضافية على الرواتب » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 19:12

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