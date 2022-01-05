الصدر: سنبقى ساعين لتقوية الجيش العراقي

2022/01/05 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، سنبقى ساعين لتقوية الجيش العراقي.وأوضح الصدر في تدوينة تابعها “النور نيوز”، أن “من أهم صفات جيشنا العراقي البطل هو التفاني والفناء في الوطن مضافاً إلى نكران الذات فلم أسمه منه يوماً من الأيام وهو يرائي بجهاده أو يمنّ على الشعب بحربه ضد الإرهاب أو …

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