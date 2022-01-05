التعليم تعلن نتائج قبول فئة جديدة من الطلبة

2022/01/05 | 19:14 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، نتائج قبول فئة جديدة من الطلبة ضمن القبول المباشر بالتعليم الحكومي الخاص الصباحي.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة التعليم تعلن نتائج قبول الطلبة ضمن القبول المباشر في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للسنة الدراسية 2022/2021”.وأضافت ان “القوائم تضمنت الطلبة …

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